Söder sagt JU-Deutschlandtag ab – Kuban übt Kritik

Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, hat die Absage von CSU-Chef Markus Söder für den Deutschlandtag der Jungen Union in Münster kritisiert. „Ich bedaure die Absage“, sagte Kuban der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ am Donnerstag.

Die JU habe sich im Frühjahr für Söder als Kanzlerkandidat ausgesprochen. „Von daher wäre es richtig gewesen, wenn er sich bei der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU der Diskussion über die Gründe für den schlechten Ausgang bei der Bundestagswahl und die Differenzen im Umgang zwischen den beiden Parteien gestellt hätte“, so der JU-Chef.

Söder will stattdessen an einer Basiskonferenz der CSU in Bayern teilnehmen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Ursprünglich hatte er zugesagt, zum Deutschlandtag der JU zu kommen.

Bei der JU in Bayern hatte der CSU-Vorsitzende zuletzt Gegenwind bekommen – in einem Antrag wurde mit klarer Mehrheit das Wort „Zugpferd“ in Zusammenhang mit seinem Namen gestrichen.

Sprechen werden auf der am Freitag beginnenden Veranstaltung der Jungen Union CDU-Chef Armin Laschet, der CDU-Finanzpolitiker Friedrich Merz, Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Gesundheitsminister Jens Spahn. (afp/dl)

