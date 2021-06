Kampfjets der Bundeswehr müssen Übung wegen Eindringling abbrechen

Wegen eines Autofahrers haben mehrere Kampfjets der Bundeswehr eine Übung auf einem Testgelände in Niedersachsen abbrechen müssen.

Wie die Polizei in Lingen an der Ems am Dienstag mitteilte, fuhr ein Mann unerlaubt in den militärischen Sicherheitsbereich eines Testgeländes in Niedersachsen. Daraufhin mussten mehrere Kampfjets der Bundeswehr ihre Übung abbrechen.

Demnach passierte der Autofahrer eine Schranke, die von Mitarbeitern eines Räumdiensts kurz geöffnet wurde. Halteaufforderungen der Angestellten ignorierte er laut Polizei ebenso wie Warnschilder.

Nach Angaben der Beamten mussten daraufhin mehrere bereits in der Luft befindliche Kampfflugzeuge der Bundeswehr ihren Anflug auf den Truppenübungsplatz bei Nordhorn stoppen.

Bundeswehrsoldaten geleiteten den Mann von dem weitläufigen Gelände und nahmen seine Personalien auf. Gegen den Autofahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 25. Mai. Laut Bundeswehr kommt es regelmäßig zu ähnlichen Zwischenfällen. (afp)

