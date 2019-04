Keine Kontrollen: Immer mehr Asylsuchende weichen bei Einreise auf kleine Flughäfen aus

Um Einreisekontrollen in Deutschland zu umgehen, wählen immer mehr per Flugzeug einreisende Asylsuchende kleine und unbedeutende Flughäfen aus. Wer nämlich nicht über die großen Flughäfen wie Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg und München einreist, umgeht das Flughafenverfahren und darf ungehindert einreisen und erstmal in Deutschland verweilen, auch wenn er kein Anrecht auf Asyl hat.

Mit dem Flughafenverfahren werden normalerweise Asylsuchende bereits vor der Einreise in den Transitbereich abgefangen und es wird in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten ein Asylschnellverfahren durchgeführt. Abgelehnte Asylbewerber aus so genannten sicheren Ländern können somit umgehend in ihr Land zurückgebracht werden.

Doch dies scheint offensichtlich in den wenigsten Fällen einzutreffen, denn ein Drittel der Zuwanderung geschieht laut „Tichys Einblick“ mittlerweile über deutsche Flughäfen. „Asylsuchende, die über einen anderen Flughafen einreisen, werden nach Einreise zur nächstgelegenen Erstaufnahme-Einrichtung geschickt und durchlaufen dort das ‚herkömmliche’ Asylverfahren“, heißt es in einer Antwort der BAMF auf Nachfrage des Magazins.

Keine Auskunft über Anzahl der Asylsuchenden

Nach BAMF-Angaben wird dem Asylsuchenden nahegelegt, sich selbstständig bei der nächstgelegenen Erstaufnahme-Einrichtung zu melden. Wenn der Asylsuchende zwischendurch seine Einreisepapiere vernichtet, um die Ausweisung zu verhindern, ist das für das BAMF nicht nachvollziehbar. Die Papiere könnten gestohlen worden sein, so BAMF. Die Behörde prüfe lediglich, inwieweit der Asylbewerber Anspruch auf Asyl hat oder nicht.

Auch über die Anzahl der Asylsuchenden, die über einen ungesicherten Flughafen nach Deutschland einreisen, kann BAMF keine Auskunft geben. Es gebe lediglich eine freiwillige Befragung der Asylsuchenden, die statistisch nicht repräsentativ sei. Allerdings seien die Aussagen nicht verlässlich, da sie nicht auf Richtigkeit überprüft wurden. (nh)