Lauterbachs Hitzeschutzplan: Ab 35 Grad Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Der Bundesgesundheitsminister kündigt noch für diesen Sommer einen Hitzeschutzplan an. Er möchte ab 35 Grad Celsius Veranstaltungen im Freien verbieten. Deutscher Städte- und Gemeindebund will Maßnahmen bei Kommunen belassen.

Hitzenotstand, Hitzeopfer, Hitzewelle, Hitzetod – die Liste der apokalyptisch anmutenden Wörter für das, was uns alles in einem deutschen Sommer erwarten kann, scheint ellenlang. Vor der drohenden Katastrophe möchte uns nun die Regierung schützen und schickt dabei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an die glühendheiße Front.

Zwischen 5.000 und 20.000 „vermeidbare Tote…