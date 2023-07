LNG-Infrasruktur weit „überdimensioniert“ – Fachleute kritisieren Ampelpläne

Foto: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images

Flüssiggas wird mit riesigen Schiffen transportiert. Plant die Bundesregierung den Ausbau der Infrastruktur viel zu groß? Foto: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images

„Deutschland ertrinkt in Flüssiggas“

Die Pläne für einen beschleunigten Ausbau der LNG-Infrastruktur laufen auf Hochtouren. Inzwischen kritisieren immer mehr Fachleute das Vorhaben der Bundesregierung. Warnungen der Überdimensionierung und möglicher Steuerverschwendung werden laut.

Die Bundesregierung hält trotz heftiger Bürgerproteste, unter anderem auf der Insel Rügen, an ihrem Vorhaben zum LNG-Ausbau fest. Die Ampel will die Flüssiggasinfrastruktur an der Ost- und Nordsee stark erweitern.

Der Ausbau soll darüber hinaus auch weiter beschleunigt werden. Das Gesetz dazu könnte unmittelbar vor der Sommerpause im Bundestag beschlosse…