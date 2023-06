Wasserstoff im „Deutschlandtempo“: Scholz will noch mehr Gas geben

Die nötigen Beschlüsse zur Errichtung eines deutschen Wasserstoff-„Kernnetzes“ sollen noch im Lauf des Jahres 2023 fallen – so will es Bundeskanzler Olaf Scholz. Trotz „Deutschlandtempo“ wird es aber wohl noch Jahre dauern, bis Industrie, Verkehr und Haushalte den Kraftstoff breitflächig nutzen können.

Nach dem Ausfall von günstigem Gas aus Russland will die deutsche Bundesregierung möglichst in Windeseile neue Standbeine für die langfristig „klimaneutrale“ Energieversorgung der Industrienation aufbauen. Auch Wasserstoff soll künftig eine größere Rolle im Energiemix spielen – besonders In den Bereichen Industrie und Straßenverkehr.

„Ein großes wirtschaftliches Projekt“

Bundeskanzler Olaf Schol…