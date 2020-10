Lockdown für Bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ab Dienstag 14 Uhr

Jetzt ist es amtlich: Ab Dienstag (20.10.) 14 Uhr setzt im südbayerischen Landkreises Berchtesgadener Land ein massiver zweiter Lockdown ein. Ausgangssperre, Kita- und Schulschließung, Schließung des Hotel- und teilweise auch des Gaststättengewerbes usw., der Maßnahmen-Katalog ist lang.

Erstmals seit dem massiven Auftreten von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Frühjahr diesen Jahres gibt es in einer Region in Deutschland erneut einen massiven Lockdown. Im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land gelten ab Dienstagmittag, 14 Uhr – vorerst für 14 Tage, wieder strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen vier Wände ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt (Arbeitstätigkeit, Versorgungsgänge, Arztbesuch, Besuch bei Lebenspartnern und Hilfsbedürftigen, Sterbebegleitung, Teilnahme an Beerdigungsfeier etc.). Dies erklärte die Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montagabend nach einer Krisensitzung zwischen Landratsamt und Regierung von Oberbayern in Bad Reichenhall mit.

Dazu kommt eine vollständige Schließung aller Freizeiteinrichtungen sowie Restaurants. Laut Landrat Bernhard Kern gibt es nur Ausnahmen für Mitnahme-Angebote in der Gastronomie. Jegliche Veranstaltungen sind untersagt, bis auf Gottesdienste. Die Hotels und Pensionen müssen ebenfalls schließen, außer für Übernachtungen von Geschäftsreisende, für sie gilt eine Ausnahmeregelung.

Schließung aller Schulen und Kitas, ebenfalls ab Dienstag

Zudem werden ab Dienstag (20.10.) alle Schulen und Kitas geschlossen, was, aufgrund der dann notwendigen Kinderbetreuung durch ein Elternteil, einem wirtschaftlichem Lockdown gleichkommt. Lediglich eine Notbetreuung soll eingerichtet werden. Auch soll es an verschiedenen Orten eine Maskenpflicht von 6:00 Uhr morgen bis 23:00 Uhr nachts. Die Corona-Allgemeinverfügung soll von morgen (20.10.) zunächst für zwei Wochen gelten.

Hintergrund für die einschneidenden Corona-Maßnahmen soll nach Angaben Kanibers die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Corona-positiv-Getesteten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen – sein. Am Montagabend (19.10.) soll sie bei 272,8 gelegen haben.

Wie Kanibers betont sollen allein am Montag 57 positive Testergebnisse dazugekommen sein. Dieser Wert ist bundesweit der höchste.

Was Maßnahmen angeht die andere Landkreise betreffen, so gelten von Dienstag an in bis jetzt 57 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns eine verschärfte Maskenpflicht jetzt auch am Arbeitsplatz, strikte Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Söder: „Wir müssen die Zahlen drücken“

Nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder wollen die Behörden das „öffentliche Leben runterfahren“, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Gebiete außerhalb des Kreises und ins benachbarte Österreich zu verhindern.

„Anders geht es nicht“, sagte Söder. „Wir müssen die Zahlen drücken.“ Es werde daher „sehr konsequent“ gehandelt. „Sonst werden wir die Zahl von 250 auf keinen Fall mehr reduzieren können. Es sind schon alle Kräfte dort am Arbeiten“, so Söder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Montag (Stand: 0.00 Uhr) für den Landkreis noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 252,1 gemeldet.

Grenzwert von 50 stark überschritten

Damit lag der Wert weit oberhalb der Schwelle von 50, ab der eine Region als Risikogebiet definiert wird. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Zur Debatte dazu, ob die Parlamente mehr in die Entscheidungsfindung zu Corona-Maßnahmen eingebunden werden sollten, betonte Söder, es sei wichtiger, dass Parteien nicht „abdriften“:

Ich rufe noch mal ausdrücklich auch die FDP dazu auf noch einmal zu überlegen, ob der Kurs, den sie sich jetzt gemeinsam mit der AfD auferlegt, wirklich der Richtige für das Land ist“, sage Söder.

Das Thema kleinzureden oder nach Ausreden zu suchen, werde dem nicht gerecht. „Liberale Staatschefs wie Herr Rutte in Niederlande beschließen härteste Konzepte“, erklärte Söder. Er selbst sei zu mehr parlamentarischer Debatte bereit, zeigte sich aber überrascht, dass sich Parlamente selbst so darstellen, als seien sie nicht ausreichend beteiligt.

Da Kontakte nicht mehr verfolgt werden können, müssten diese „fundamental beschränkt“ werden. Was Veranstaltungen und die Kontakte nach draußen betrifft, werde man „sehr konsequent, sehr deutlich reagieren“. Söder bezeichnete es als „das härteste Protokoll“, das man jetzt anwenden müsse, um möglichst schnell wieder eine Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu bekommen.

Zahlen aus dem Berchtesgadener Land

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Berchtesgadener Land informiert, dass es seit Freitag 118 weitere „bestätigte SARS-CoV-2-Fälle“ im Landkreis gebe. Aktuell gibt es 234 positiv Getestete, die als SARS-CoV-2-Infizierte geführt werden, im Landkreis. Von den insgesamt 729 mit Wohnsitz im Berchtesgadener Land registrierten Fällen gelten 470 Personen als genesen und ihre Quarantänezeit ist ausgelaufen. In der vergangenen Woche (KW 42) wurden im kommunalen Testzentrum BGL in Bayerisch Gmain insgesamt 2.105 Personen getestet.

