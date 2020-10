Lockdown im bayerischen Landkreis Rottal-Inn mit Schulschließungen

Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn soll ab Dienstag (27. Oktober) ein Lockdown gelten. Das berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf einen Sprecher des Landratsamts.

Demnach dürfen die Bürger in dem Landkreis ab Dienstag das Haus nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen.

Alle Schulen, Kindergärten und -tageseinrichtungen sowie die Gastronomie müssen schließen. Die Regelung soll dem Bericht zufolge ab Mitternacht für zehn Tage gelten.

Grund für den Lockdown ist die hohe Sieben-Tage-Inzidenz in dem Landkreis. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Rottal-Inn in der vergangenen Woche 260,1 positive Corona-Tests pro 100.000 Einwohner gezählt. Damit werden die geltenden Grenzwerte für einschränkende Corona-Maßnahmen deutlich überschritten. (dts/sza)