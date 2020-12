Massenimpfungen: Bayern baut 93 Impfzentren – am 5. Januar soll es losgehen

Ein interner Zeitplan des bayerischen Gesundheitsamtes geht von einem Start der Massenimpfungen im Freistaat ab dem 5. Januar aus – vorausgesetzt, die Impfstoffe werden zugelassen.

Die Massenimpfungen gegen das Coronavirus sollen in Bayern am 5. Januar beginnen, berichtet der „Bayerische Rundfunk“ auf Grundlage eines internen Einsatzplans des Gesundheitsministeriums, der dem Sender vorliegt.

Derzeit baut der Freistaat 93 Impfzentren zur Umsetzung der Massenimpfungen auf. Deren Fertigstellung soll am 15. Dezember abgeschlossen sein. Was noch fehlt, ist die Zulassung der Impfstoffe von Biontech (eine Mainzer Firma) und des Pharmakonzerns Pfizer (USA), eine Entscheidung, die die Europäische Arzneimittel-Agentur am 29. Dezember treffen wird.

Im weiteren Verlauf wird mit einer Auslieferung der Impfstoffe ab dem 2. Januar an acht Tiefkühllager gerechnet. Von dort geht es dann am 4. Januar mit der Verteilung an die Impfzentren weiter. „Die Impfungen könnten nach diesem Zeitplan also am Dienstag, 5. 1. 2021, beginnen“, informiert das interne Schreiben.

Eine Bestätigung dieses Termins durch das bayerische Gesundheitsministerium wurde gegenüber dem „BR“ nicht gegeben. (sm)