Massenschlägereien in Castrop-Rauxel dauern an: 23-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Polizisten schirmen nach der Massenschlägerei am Donnerstag eine Personengruppe ab. In der darauffolgenden Nacht versammelte sich erneut eine größere Gruppe von Menschen in der Innenstadt von Castrop-Rauxel.

Auf einer Straße in Castrop-Rauxel gehen zwei Familien in Massenschlägereien tagelang aufeinander los. Es gibt Schwerverletzte. Der Bürgermeister der Stadt erklärt daraufhin, man habe keine Problemviertel, diese Sachen habe man in jeder Stadt.

Nach einer Schlägerei zwischen zwei migrantischen Großfamilien mit mehreren Verletzten in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) stießen die beiden Familien gestern Abend erneut gewaltsam aufeinander. Die erneute Massenschlägerei in der Wittener Straße löste abermals einen Großeinsatz der Polizei aus.

Die Gruppe stand „offensichtlich im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Donnerstag“, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei steht am Donnerstag anfangs hilflos und abwartend daneben. Sie befindet sich zunächst in Unterzahl am Einsatzort.

Die Einsatzlage am Freitag war laut Polizei unübersichtlich, denn die Auseinandersetzungen hätten sich immer wieder in die engen Straßen der Innenstadt verlagert, berichtet der „WDR“.

Die Beamten kontrollierten demnach 116 Menschen und durchsuchten 24 Fahrzeuge. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bei den Durchsuchungen wurden gefährliche Gegenstände wie Messer, Macheten und eine Schusswaffe sichergestellt. Nach Beendigung des Einsatzes wurde den Beteiligten ein Platzverweis und Betretungsverbot erteilt.

Die ganze Nacht über liefen aufwendige Identitätsfeststellungen, berichtet der „WDR“.

Schwer bewaffnete Beamte der Spezialeinheit BFE kontrollieren in der Innenstadt von #Essen jetzt überall verdächtige Gruppen, es werden weitere Ausschreitungen zwischen libanesischen und syrischen Großfamilien befürchtet! #migration #Polizei #CastropRauxel #Clan pic.twitter.com/HISaZlHnCE — Frank Schneider (@chefreporterNRW) June 16, 2023

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, wird die Polizei auch in den nächsten Tagen verstärkte Präsenz in Castrop-Rauxel zeigen. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen kündigte bereits gestern verstärkte polizeiliche Maßnahmen im Stadtgebiet an.

23-Jähriger schwebte in Lebensgefahr

Beide Familien waren bereits Donnerstagabend, mit insgesamt zwischen 50 und 70 Personen, aufeinander losgegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, wurden mindestens sieben Menschen dabei verletzt – einige schwer. Ein 23-Jähriger schwebte zunächst aufgrund von Stichverletzungen in Lebensgefahr.

Vor den Massenschlägereien auf der Straße hatte es bereits am Dienstag Streit zwischen den Familien, die in demselben Mehrfamilienhaus wohnen, laut Staatsanwaltschaft gegeben.

Auch da hatten sich ungefähr zehn Menschen heftig gestritten und waren aufeinander losgegangen, berichtet der „WDR“. Eine 21-jährige Frau musste am Ende schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch ein 14-jähriger Junge war bei dem Streit verletzt worden, heißt es dort.

Reul: „Fall möglicherweise verbunden mit Clanmilieu“

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte von einer „Tumultlage“ und Indizien gesprochen, dass der Fall etwas mit dem Clanmilieu zu tun haben könnte. Nur mit einem Großaufgebot aus mehreren umliegenden Städten konnte die Polizei die Situation langsam beruhigen.

Zudem gab es am Freitagabend auch in der Essener Innenstadt mehrere Massenschlägereien. Offenbar ging es hier um Auseinandersetzungen zwischen Syrern und Libanesen. Auch hier waren Hunderte Menschen beteiligt, berichtet die Polizei. Sie sieht einen möglichen Zusammenhang mit den Vorfällen in Castrop-Rauxel.

Gestern Nacht kam es im Stadtkern am Salzmarkt dann doch zu Ausschreitungen zwischen Libanesen und Syrern. #Essen pic.twitter.com/aJdDycbMPI — 𝙰𝚑𝚖𝚊𝚍 𝙰. 𝙾𝚖𝚎𝚒𝚛𝚊𝚝𝚎 | احمد ع. عميرات  (@ahmad_omeirate) June 17, 2023

Der Bürgermeister von Castrop-Rauxel sagte nach den Massenschlägereien gegenüber dem „WDR“, dass man keine Problemviertel habe. Das wären immer punktuelle Dinge, die uns zu schaffen machen, aber die haben man in jeder Stadt. „Es ist eher ein bundesrepublikanisches Problem und müssen wir gesamtgesellschaftlich lösen.“

Massenschlägerei in Castrop-Rauxel. Am helllichten Tag ist offenbar ein Streit zweier Großfamilien eskaliert. Es ist nicht die erste heftige Auseinandersetzung in der Straße. Ein „Problemviertel“ sieht Bürgermeister Rajko Kravanja aber nicht:https://t.co/Uc1vBBynfT pic.twitter.com/Fi9r9MidNb — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) June 16, 2023

