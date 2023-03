Mehrheit der Deutschen für Verbot von Alkoholwerbung

Der Alkoholkonsum ist in Deutschland weit verbreitet. Allerdings befürworten 59 Prozent einer befragten Gruppe ein komplettes Werbeverbot für Bier, Wein und Schnaps.

Mehr als jeder zweite Deutsche ist einer Umfrage im Auftrag des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD) zufolge für ein Verbot von Alkoholwerbung. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (Freitagsausgabe) berichtet, befürworten 59 Prozent der rund 1.400 Befragten ein komplettes Werbeverbot für Bier, Wein und Schnaps. Sogar 76 Prozent der Bundesbürger sind demnach für besondere Kennzeichnungspflichten für alkoholische Getränke, wie sie bei Tabakprodukten üblich sind.

50 Prozent der Befragten befürworten zudem eine Erhöhung der im europaweiten Vergleich besonders niedrigen Alkoholsteuern in Deutschland. Der Drogenbeauftragte Blienert forderte gegenüber der „SZ“ in diesem Zusammenhang, den Zugang zu Schnapsflaschen in der Nähe von Supermarktkassen zu erschweren. „Schnaps als Mitnahmeartikel nach dem Motto ‚Einer geht noch‘ darf es nicht geben“, sagte Blienert. (afp)