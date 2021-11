Die neuesten Entwicklungen im Überblick rund um die Corona-Maßnahmen, -Politik und -Impfung.

17:20 Uhr: NRW fordert Städte zum Einrichten stationärer Impfstellen auf

Das NRW-Gesundheitsministerium werde „die Kreise und kreisfreien Städte auffordern, die Konzepte für flächendeckende Auffrischungsimpfungen zu aktivieren“, zitierte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Mittwochsausgaben) das Ministerium.

Das bedeutet: Die Kreise und kreisfreien Städte sollen – zusätzlich zu den weiterhin laufenden mobilen Impfungen – eigenständig stationäre Impfstellen einrichten.

Schon jetzt konnten die Kreise und kreisfreien Städte feste Impfstellen beim Gesundheitsministerium beantragen und einrichten. Es gebe bereits Genehmigungen für feste Impfstellen in Bochum, Bonn, Duisburg, Düren, Düsseldorf, Hagen, Köln, Krefeld, Solingen und Wuppertal.

16:20 Uhr: Merkel erwartet „starke Einschränkungen für Ungeimpfte“

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im CDU-Bundesvorstand die Einschätzung geäußert, dass es „starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben wird“. Das berichtet die RTL/n-tv-Redaktion unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer.

Merkel sprach demnach von einem „exponentiellen Wachstum der Infektionen“. Zu möglichen Gegenmaßnahmen sagte sie, dass tägliche Tests am Arbeitsplatz für Ungeimpfte nicht ausgeschlossen seien. Die Einschränkungen könnten über das 2G-Modell hinausgehen

15:30 Uhr: Spahn und Kassenärzte weiter uneins über Auffrisch-Impfungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Kassenärzte sind uneins in der Frage der Auffrischungsimpfungen: Der Minister will allen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus anbieten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Vorlage für die Gesundheitsministerkonferenz hervorgeht.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) will den Schwerpunkt beim Boostern hingegen zunächst auf Menschen ab 70 und Heimbewohner legen. Ein Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage könnte Ende kommender Woche stattfinden.

„Jetzt Booster-Impfungen wahllos für alle zu empfehlen, macht keinen Sinn“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen in Berlin. Die Kassenärzte hielten sich „sehr stringent“ an die Stiko-Empfehlung.

Eine Auffrisch-Impfung für alle Menschen ab 60 empfiehlt die Gesundheitsministerkonferenz; die Ständige Impfkommission (Stiko) tut dies erst für Menschen ab 70. Die Stiko will aber in einigen Wochen entscheiden, ob sie doch noch Auffrischungsimpfungen für alle empfiehlt.

(afp/dpa/dts/red)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!