Merkel fordert „Mut zu echter Transformation“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gemahnt, die kommenden Jahren zum „Jahrzehnt der Nachhaltigkeit“ zu machen. „Was wir bisher tun, reicht schlichtweg nicht aus“, sagte Merkel am Dienstag in einer Rede beim Jahreskongress des Rats für Nachhaltige Entwicklung. Die „bedrückende Wahrheit“ sei, dass weltweit auf Kosten der künftigen Generationen gelebt werde. Die Kanzlerin forderte deshalb „Mut zu echter Transformation“.

Der Nachhaltigskeitsrat überreichte Merkel ein zusammen mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erstelltes Positionspapier, wie Klimaneutralität erreicht werden kann. Dafür sei es notwendig, fundamental umzusteuern, erklärte der Vorsitzende des Rats, Werner Schnappauf. Entscheidend sei, „dass so viel grüner Strom wie möglich, so rasch und so günstig wie möglich verfügbar gemacht wird“.

Für die damit verbundenen Veränderungen müssten die Bürgerinnen und Bürger eingebunden und ihr Engagement gefördert werden. „Diese Jahrhundertaufgabe erfordert schnelles Handeln, das unserer Verantwortung gegenüber der jungen und den nachfolgenden Generationen gerecht wird“, erklärte Schnappauf. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!