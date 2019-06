Merkel sieht Koalitions-Arbeit nicht durch Wechsel an SPD-Spitze beeinträchtigt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Arbeit der Koalition nicht durch den Wechsel an der SPD-Spitze beeinträchtigt. Sie kenne die Mitglieder des kommissarischen SPD-Spitzentrios und habe „nicht das Gefühl, dass damit ein Signal der Instabilität einhergeht“, sagte Merkel am Montag in Weimar.

Die Personalentscheidungen der SPD sollten die Koalition „nicht daran hindern zu arbeiten“.

Die Koalition arbeite „sehr konsequent viele Punkte des Koalitionsvertrags ab“, sagte die Kanzlerin nach Beratungen auf der Konferenz der Unionsfraktionsvorsitzenden. „Probleme lösen ist die beste Antwort auf das, was die Menschen von uns erwarten.“

Nach dem Rücktritt der bisherigen SPD-Chefin Andrea Nahles soll die Partei zunächst kommissarisch von den drei Stellvertretern Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel geführt werden. (afp)