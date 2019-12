Merkel wünscht Juden „ein friedvolles und helles Lichterfest“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Juden ein „friedvolles und helles Lichterfest“ Chanukka gewünscht.

Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb am Sonntag bei Twitter, „die Lichter zeugen davon, dass wir heute in Deutschland wieder ein blühendes jüdisches Leben haben und das Lichterfest vielerorts gemeinsam feiern“.

Juden auf der ganzen Welt feiern bis zum 30. Dezember das achttägige Lichterfest. In dieser Zeit zünden Juden am Chanukka-Leuchter jeden Tag eine Kerze an, bis schließlich die achte Kerze brennt. (afp)