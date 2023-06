Mindestlohn soll auf 12,41 Euro steigen

12 Euro - dieser Betrag ist bisher der Mindestlohn in Deutschland. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Momentan beträgt der Mindestlohn in Deutschland noch 12 Euro pro Stunde. Im Gespräch ist nun, diesen in zwei Schritten zu erhöhen.

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll ab 2024 auf 12,41 Euro steigen und auf 12,82 Euro ab 2025. Das empfahl in einem Vermittlungsvorschlag die Vorsitzende der von der Regierung eingesetzten Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, am Montag. Die Kommission konnte sich demnach nicht auf einen einvernehmlichen Beschluss einigen.

In dem Gremium sitzen Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften sowie der Wissenschaft. Die Kommission gibt alle zwei Jahre eine Empfehlung zur künftigen Höhe des Mindestlohns ab. Ihn gibt es in Deutschland seit 2015, aktuell liegt er bei zwölf Euro pro Stunde.

Dieser Satz war im vergangenen Sommer außerplanmäßig von der Ampel-Regierung festgelegt worden. Sozialverbände forderten angesichts massiver Preissteigerungen vor der Empfehlung der Kommission eine Erhöhung auf mindestens 14 Euro. (AFP/mf)