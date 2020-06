Neue Gewaltaufrufe in sozialen Netzwerken – Stuttgarter Polizei rüstet sich gegen neue Randale 

Die Stuttgarter Polizei rüstet sich gegen möglich erneute Randale am kommenden Wochenende in der Innenstadt. Hintergrund sind unter anderem Mobilisierungsversuche im Internet, berichtet der „Spiegel“. Vereinzelt sei es in den letzten Tagen zu Gewaltaufrufen auf verschiedenen sozialen Kanälen gekommen, sagte Polizeisprecherin Monika Ackermann dem „Spiegel“.

Die Aufrufe seien ernst zu nehmen. Dahinter stünden weder eine spezielle Gruppierung noch erkennbar politische Motive. Bereits in den vergangenen Tagen hatte ein Vertreter der Stuttgarter Polizei in einer internen Runde vor Aufrufen im Netz zu „Bambule“ gewarnt.

„Wir werden die polizeiliche Präsenz spürbar erhöhen“, so Ackermann zu den Vorbereitungen des Einsatzes am kommenden Wochenende.

Dabei sollen die Beamten vor allem auf Dialog setzen. „Wir werden mit mehreren Kommunikationsteams frühzeitig auch am Eckensee unterwegs sein und versuchen, die Stimmung der dort Anwesenden einzuschätzen.“ Vom Eckensee in der Stuttgarter Innenstadt waren die Krawalle am vergangenen Wochenende ausgegangen. (dts)