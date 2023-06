OB-Wahl in Schwerin: SPD-Amtsinhaber gewinnt ersten Wahlgang vor AfDler

Das Rathaus von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: iStock

In zwei Wochen entscheidet sich, wer künftig Oberbürgermeister von Schwerin wird. Momentan liegt SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier vor dem AfD-Abgeordneten Leif-Erik Holm.

Die Entscheidung über das Amt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern fällt in zwei Wochen in einer Stichwahl zwischen SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm. Wie die Stadt Schwerin auf ihrer Internetseite mitteilte, kam Badenschier im ersten Durchgang am Sonntag auf 42 Prozent der Stimmen, während Holm mit 27,4 Prozent den zweiten Platz belegte.

Der parteilose Thomas Tweer, der von CDU, FDP und den Unabhängigen Bürgern unterstützt wurde, erreichte mit 17,1 Prozent den dritten Platz. Drei weitere Kandidaten der Linken, der Grünen und von einer örtlichen Wählervereinigung landeten abgeschlagen dahinter. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,6 Prozent.

Der Oberbürgermeister Schwerins wird für sieben Jahre gewählt. Der 44-jährige Mediziner Badenschier steht seit 2016 an der Spitze des Landeshauptstadt. Der 52-jährige frühere Radiomoderator Holm ist seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion. Bundesweit genießt die AfD derzeit ein Umfragehoch und liegt teils gleichauf mit der SPD. (AFP/mf)