Özdemir kritisiert Muslim-Verbände für mangelndes demokratisches Engagement

Der Grünen-Außenexperte Cem Özdemir hat schwere Vorwürfe gegen einige muslimische Dachverbände in Deutschland erhoben. Gegenüber dem „Handelsblatt“ beklagte Özdemir einen mangelnde Einsatz für demokratische Werte – etwa mit Blick auf die Lage der Frauen in Afghanistan.

„Das laute Schweigen einiger in den Dachverbänden hierzulande finde ich fürchterlich“, sagte er. Wenn es Äußerungen gebe, dann seien diese eher verharmlosend oder gar verständnisvoll.

„Das ist ein Ärgernis für die vielen Muslime in Deutschland, die an unsere europäischen Werte glauben und gerade auch mit den Frauen in Afghanistan mitfühlen“, kritisierte der Grünen-Politiker.

„Wir erleben in der islamischen Welt einen Kampf jener, die die Werte der Aufklärung und Demokratie teilen mit denen, die diese radikal ablehnen“, sagte er. Dieser Kampf sei auch in Deutschland zu beobachten. (afp)

