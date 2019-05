Aufregung um AKK-Tweet und Rezo-Video: Wie überfordert ist die CDU mit neuen Medien?

Die Parteien müssten „schnellstmöglich eine Strategie entwickeln, wie sie adäquat mit dieser neuen Form der Öffentlichkeit in den sozialen Netzwerken umgehen“, so der Politologe Ulricht Eith in einem Interview mit der „Heilbronner Stimme“ (Mittwochsausgabe).

Eine Konsequenz müsse sein, „dass die Parteien in den sozialen Netzwerken genauso aktiv sind wie die Menschen. Dort erreichen sie zwar meist Jüngere, aber nichtsdestotrotz Wählerinnen und Wähler“, so der Politologe weiter. Zu den Äußerungen von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer über „Meinungsmache“ im Internet und mögliche Regulierungen sagte er: „Sie kann nicht ernsthaft für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit eintreten“, sagte Eith. Die Rolle der CDU-Chefin dürfe man in der Diskussion nicht überbewerten.

„Gesamte CDU-Spitze reichlich überfordert“

„Es geht nach meinem Eindruck nicht alleine um Frau Kramp-Karrenbauer, die gesamte CDU-Spitze erschien reichlich ratlos. Es geht um eine neue Erscheinungsform von Öffentlichkeit in unserer Demokratie und die Frage des adäquaten Umgangs damit“, so der Politikwissenschaftler weiter. Dieser Umgang müsse „bereits in den Schulen breit thematisiert werden“, sagte Eith der „Heilbronner Stimme“. (dts)