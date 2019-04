Politik » Deutschland Politologe über mehr Verteidigungsausgaben: Trump hat recht – „Nichts geht, nichts fährt, nichts schwimmt“

Der Hamburger Bundeswehr-Professor Christian Hacke warnt davor, sich in Sicherheitsfragen auf ein autonomes Europa zu verlassen. Deutschland sei daher gut beraten, Trump nicht weiter herauszufordern und mehr in den Verteidigungsetat zu investieren. Die Bundeswehr sei derzeit in desolatem Zustand.