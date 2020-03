Für viele Menschen in Deutschland gibt es durch den Coronavirus zahlreiche Einschränkungen bei den gewohnten Freiheiten. Mehrere Abschiebehäftlinge der Justizvollzugsanstalt Langenhagen (Niedersachsen) können sich jedoch über mehr Freiheiten freuen. Da die Einhaltung der Auflagen aufgrund des Coronavirus durch die deutschen Behörden schwer umzusetzen sind wurden sechs Abschiebehäftlinge entlassen. Das verkündete der Niedersächsische Flüchtlingsrat und forderte die anderen Bundesländer auf, Niedersachsens Beispiel zu folgen.

Die betreffende Gruppe von sechs Männern bestehend aus vier Albanern, einem Serben und einem Gambier erhielten teilweise Tickets und müssen binnen zwei Wochen selbstständig in ihr Heimatland zurückkehren. Sollte die Polizei sie nach den zwei Wochen noch in Deutschland antreffen werden sie wieder inhaftiert.

Die Albaner und Serben sollen freiwillig ausreisen, der Gambier hingegen soll einer Flüchtlingsunterkunft zugeteilt worden sein, schreibt die „Bild“-Zeitung.

Hintergrund ist, dass in der Regel die Bundesländer drei Wochen Zeit haben, um die Häftlinge abzuschieben. Dies erklärte Matthias Bormann Leiter der Justizvollzugsanstalt Hannover (JVA) gegenüber der „Bild“. Weil man aber nicht genau wisse, wie lange die Corona-Pandemie-Beschränkungen beibehalten werden, würden die Haftbefehle von Richtern dann wohl aufgehoben werden.

Denn aktuell gibt es durch die Pandemie wenig Flugverbindungen, dafür bestehen aber in vielen Ländern Einreisestopps. Zudem dürften deutsche Beamte, die die Abschiebehäftlinge normalerweise begleiten, nicht mehr einreisen. Auch Rückführungen innerhalb der EU (nach dem Dublin-Abkommen), zum Beispiel nach Italien, sind praktisch unmöglich. Es sei denn, es könne ein negativer Corona-Test vom Abzuschiebenden nachgewiesen werden, so Bormann.

Pro Asyl fordert Aufschub der Abschiebungen

Die Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“ hatte einen Tag zuvor (19.3.) ein Moratorium für Abschiebungen und die Ablehnung von Asylanträgen von Flüchtlingen und Migranten gefordert. „Pro Asyl“ wies am Donnerstag in Berlin darauf hin, dass wegen der Corona-Krise ein effektiver Rechtsschutz für die Betroffenen nicht mehr gegeben sei. Beratungsstellen und auch viele Anwaltskanzleien wären bereits geschlossen.

Betroffene seien in dieser Situation nicht in der Lage, von ihrem individuellen Recht Gebrauch zu machen und wirksam gegen behördliche Entscheidungen vorzugehen, argumentierte die Organisation. Daher sollten auch alle Menschen entlassen werden, die sich derzeit in Abschiebehaft befinden.

Unterstützt wird die Forderung von zahlreichen weiteren Organisationen. In einem offenen Brief verlangten „Pro Asyl“ sowie „medico international“, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und das „Ökumenischen Netzwerk Asyl“ in der Kirche NRW ebenfalls einen Abschiebestopp. Verwiesen wurde dabei auch darauf, dass Abschiebungen das Risiko der Verbreitung des neuartigen Coronavirus erhöhten.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) änderte bereits ihre Arbeitsabläufe aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Asylanträge können vorerst in der Regel nur noch schriftlich gestellt werden. „Diese Maßnahmen wurden zum Schutz aller Beteiligten und zur Unterbrechung der Ansteckungskette ergriffen“, heißt es darin. Antragssteller erhielten auf „dieser Grundlage eine Aufenthaltsgestattung“.

Die eigentlich vorgesehenen persönlichen Anhörungen würden auf die Zeit nach der Corona-Pandemie verschoben, berichtete die „Welt“. Das gilt allerdings nicht für Asylbewerber, bei denen ein Sicherheitsrisiko bestünde.

Riexinger: Überfüllte Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sollen evakuiert werden

Ebenfalls mit Blick auf die Corona-Krise drängte Linken-Parteichef Bernd Riexinger darauf, die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln zu evakuieren. Er warnte vor einer „kaum auszumalenden Katastrophe“, sollte sich das Virus dort verbreiten. Zudem stünden in Deutschland Aufnahmekapazitäten zur Verfügung.

„Gerade in diesen Zeiten muss alles Menschenmögliche getan werden, um den besonders schutzbedürftigen und gefährdeten Menschen zu helfen“, erklärte mit Blick auf die griechischen Camps Anja Sportelli von der Organisation „Seebrücke“.

Da es in den Camps keine Möglichkeiten der Quarantäne gebe, seien die Lager für die Flüchtlinge nicht nur menschenunwürdig, sondern auch lebensgefährlich.

Bundespolitikerin fordert Notfallpläne für griechische Asyllager

Die Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Gyde Jensen (FDP), rief Bundesregierung und EU auf, Notfallpläne für den Fall eines Corona-Ausbruchs in griechischen Flüchtlingslagern vorzubereiten. „Die in diesen Zeiten notwendige Großzügigkeit des Staates darf nicht an unserer Landesgrenze enden“. Dies sagte sie den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“.

Die „Seebrücke“ kritisierte zudem die Aussetzung der Resettlement-Programme für Flüchtlinge durch die Bundesregierung. „Humanitäre Korridore müssen offen bleiben“, verlangte Sportelli. Die Regierung hatte ihre Entscheidung mit logistischen Problemen begründet. „Grundrechte und Humanität dürfen nicht ausgesetzt werden“, erklärte dazu auch die Linken-Politikerin Ulla Jelpke. (afp/dts/er)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]