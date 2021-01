Regeneron – Deutschland kauft Trump-Medikament auf Antikörper-Basis

Deutschland hat laut eines Medienberichts ein neues Corona-Medikament auf Antikörper-Basis gekauft. „Ab nächster Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt, zunächst in Uni-Kliniken“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der „Bild am Sonntag“. Mit dieser Form der Antikörper soll der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion behandelt worden sein.

„Sie wirken wie eine passive Impfung. Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauft verhindert wird“, wird Spahn weiter zitiert. „Der Bund hat 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro eingekauft.“ Das bedeutet Kosten von 2.000 Euro pro Dosis.

Donald Trump war Anfang Oktober mit dem Antikörper-Cocktail REGN-COV2 der US-Firma Regeneron behandelt worden. Der Wirkstoff von REGN-COV2 ist eine Kombination aus zwei speziell entwickelten Antikörpern, die sich an das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus binden und so dessen Struktur deformieren können.

Auf diese Weise soll verhindert werden, dass das Coronavirus menschliche Zellen angreifen kann. Die Kombination aus zwei verschiedenen Antikörpern soll laut Regeneron verhindern, dass das Virus SARS-CoV2 mutiert. (afp/dts)