Regierungserklärung im Parlament – Bundestag startet in erste Beratungswoche

Am 13. Januar startet der Bundestag in seine erste Plenarwoche des neuen Jahres. Wir senden einen Livestream.

Für die Bundestagsabgeordneten beginnt der Auftakt des neuen Jahres am 13. Januar um 13 Uhr mit einer 20-minütigen Regierungserklärung zum „Impfbeginn in Deutschland und Europa“ durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Im Anschluss daran ist eine einstündige Aussprache vorgesehen.

Ab 14:30 Uhr stellt sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner den Fragen der Abgeordneten. Dem folgt ab 15:30 Uhr eine Fragestunde der Abgeordneten zu verschiedenen Geschäftsbereichen der Bundesregierung.

Darin geht es beispielsweise um die britische Virusmutation B 1.1.7. des Coronavirus, um Risiken einer Überlastung der deutschen Stromnetze, wenn in Deutschland eine Million Elektrofahrzeuge zugelassen werden, um EU-Sanktionen gegen Russland und das Erdgaspipeline-Projekt Nord Stream 2, das aufgrund der Gründung der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ in Kritik geraten ist.

Insgesamt wurden 75 Fragen von den Abgeordneten eingereicht:

So fragt die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke, welche aktuellen Zahlen und Einschätzungen der Bundesregierung zur Berechnung des im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarten Zuwanderungskorridors für das Jahr 2020 vorliegen.

Andrej Hunko (Linke) will wissen, aus welchen Gründen nach Kenntnis der Bundesregierung die Intensivkapazitäten von Krankenhausstandorten in Deutschland seit Anfang August 2020 um mehr als 4.100 Betten und die Notfallreserve um mehr als 1.200 Betten abgenommen hat und wie die Regierung diesem Trend entgegenwirkt.

Der FDP-Abgeordnete Oliver Luksic fragt: „Wie plant die Deutsche Bahn AG, Reisende auf die Einhaltung der 15-km-Regel hinzuweisen, und wie begründet sie ihre Weigerung, diese nicht kontrollieren zu wollen?“

Auch zum Thema Zwangsarbeit in China wurde eine Frage gestellt:

Insoweit fragt die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge, welche konkreten Schritte China im Zuge der Einigung über das Comprehensive Agreement on Investment (CAI) zur Ratifizierung der zwei Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit, die Konventionen 29 und 105, zugesichert habe und ob die Bundesregierung die Zusagen Chinas für ausreichend halte, um eine Ratifizierung dieser Konventionen bis zum Inkrafttreten des Abkommens zu gewährleisten.

Tagesordnung am 13. Januar

204. Sitzungstag

Am 14. Januar steht das Thema China auf der Liste der Abgeordneten. Doch zuvor werden noch Themen wie Arbeitslosenversicherung für Selbständige, soziale Sicherheit in der Corona-Krise und der Einsatz deutscher Steuergelder im EU-Budget besprochen.

Ab 17:55 Uhr wird dann die Einflussnahme Chinas auf deutsche Hochschulen thematisiert. Hintergrund sind die Propaganda und Spionageaktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas, die über die Konfuzius-Institute betrieben werden, während man nach außen die Förderung eines kulturellen Austauschs und die Bildung zwischen Deutschland und China vortäuscht.

Sowohl die von der FDP angekündigte Initiative mit dem Titel „Freiheit von Forschung und Lehre schützen – Kooperationen mit Chinas Konfuzius-Instituten an deutschen Hochschulen beenden“ als auch der AfD-Antrag „Einflussnahme Chinas auf deutsche Hochschulen beenden – Konfuzius-Institute schließen“ sollen im Anschluss an die halbstündige Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung soll beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung liegen.

Als vorletzter Tagespunkt des 14. Januar geht es um einen Antrag der FDP zum Thema Verantwortungsgemeinschaften. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Vielfalt der Lebensformen und Lebensentwürfe soll der Bundestag nach dem Willen der FDP-Fraktion die Bundesregierung auffordern, selbstbestimmte Lebensentwürfe zu stärken.

Menschen, die außerhalb einer Ehe oder von Verwandtschaft Verantwortung füreinander übernehmen wollen, sollen besser anerkannt und gefördert werden, heißt es in dem vorgelegten Antrag der Fraktion. Dazu soll neben der Ehe das Modell der Verantwortungsgemeinschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich verankert werden.

Wie aus dem Antrag weiter hervorgeht, soll eine Verantwortungsgemeinschaft durch mindestens zwei oder mehrere volljährige Personen, die nicht miteinander verheiratet, verpartnert oder in gerader Linie verwandt sind, möglichst unbürokratisch geschlossen werden können. Grundvoraussetzung der Verantwortungsgemeinschaft sei ein tatsächliches persönliches Näheverhältnis. Ein Zusammenleben sei hingegen nicht erforderlich, schreiben die Liberalen.

Tagesordnung am 14. Januar