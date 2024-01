Deutschland „Zukunftstauglich und klimaneutral“

Schloss Bellevue: Bis zu einer Milliarde Euro für Komplettsanierung – plus 205 Millionen für Ausweichquartier

Das Schloss Bellevue, in dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier residiert, soll in den kommenden Jahren komplett saniert werden. In dieser Zeit soll der Präsident mit seinen Mitarbeiterin in ein Ausweichquartier ziehen – das neu errichtet werden soll.