Scholz zur UN-Generaldebatte nach New York aufgebrochen

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Sonntag für die Generaldebatte der Vereinten Nationen nach New York.

Scholz flog am Nachmittag in Begleitung seiner Frau Britta Ernst in Berlin ab. Er wird am Montag zunächst an einem Gipfeltreffen für nachhaltige Entwicklung teilnehmen und später an einem Festakt zur 50-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands bei den Vereinten Nationen.

Am Dienstag soll der Kanzler der Eröffnungssitzung der 78. UN-Vollversammlung beiwohnen. Scholz will am Abend vor den Vertretern der 193 UN-Mitgliedstaaten eine Rede halten.

Für Mittwoch ist dann die Teilnahme an einem Klimagipfel sowie an einer offenen Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Ukraine-Krieg geplant. Auch hier will Scholz eine Rede halten.

Neben dem Kanzler werden auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in New York weilen. Scholz nimmt zum zweiten Mal als Kanzler an einer UN-Generaldebatte teil. (afp)