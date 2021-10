Trotz des Anstiegs der über Belarus einreisenden Migranten will das Bundeskabinett keine Grenzkontrollen zum EU-Nachbarn Polen. Wie Bundesinnenminister Seehofer sagte, liegt "der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau".

Trotz des Anstiegs der über Belarus einreisenden Flüchtlinge und Migranten will das Bundeskabinett keine Grenzkontrollen zum EU-Nachbarn Polen. Dies werde von niemandem in der Bundesregierung beabsichtigt, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch nach Unterrichtung des Kabinetts über die aktuelle Migrationslage. Ein solcher Schritt wäre auch „rechtlich fragwürdig“.

Seehofer betonte, dass Polen bereits „sehr starke Initiativen“ ergriffen habe, um die Einreise von Migranten aus Belarus zu verhindern. „Eine Schließung der Grenze ist von niemandem beabsichtigt“, fügte er hinzu.

Die Bundesregierung und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge und Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika gezielt in die EU zu schleusen.

Motiv ist demnach Vergeltung für europäische Sanktionen, die sich gegen Menschenrechtsverstöße in Belarus richten. Laut Bundesinnenministerium wurden dieses Jahr bereits 5700 Migranten, die über Belarus kamen, an der deutsch-polnischen Grenze erfasst.

Seehofer kündigte weitere Anstrengungen an, um gemeinsam mit der EU Flüge von Fluggesellschaften mit Migranten nach Belarus zu verhindern. Im Falle des Iraks gebe es bereits eine entsprechende Zusage bis Jahresende, sagte er. Allerdings habe die Regierung in Belarus zuletzt visumfreie Einreisen aus weiteren Staaten wie Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien zugelassen.

Seehofer betonte, die Bundesregierung sei der Ansicht, dass letztlich „der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt“. Russland ist ein enger Verbündeter von Belarus, das wirtschaftlich stark abhängig von Moskau ist. (afp/dts/oz)

