Deutschland Bundestagswahl 2025

Söder erteilt Kanzlerkandidatur eine Absage: „Mein Platz ist in Bayerrn“

In der ARD-Talkshow von Caren Miosga hat CSU-Chef Markus Söder erklärt, kein Interesse an einer Kanzlerkandidatur für die Union zu haben. Allerdings hatte er sich auch 2020 in dieser Weise geäußert – und ein Jahr später erlebte die Union einen Machtkampf.