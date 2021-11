Söder ordnet für Bayern landesweiten Katastrophenfall an

Foto: CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für sein Bundesland angesichts der erheblich gestiegenen Zahlen von Corona-Neuinfektionen ab Donnerstag den landesweiten Katastrophenfall angeordnet. Eine entsprechende Bekanntmachung werde das zuständige Landesinnenministerium zeitnah erlassen, erklärte die Bayerische Staatskanzlei am Mittwoch in München.

Die Landesregierung begründete den Katastrophenfall mit dem erhöhten Koordinierungsbedarf bei der Belegung der Intensivbetten und der Verlegung von Patienten aus überlasteten Kliniken.

Durch den Katastrophenfall können die am Katastrophenschutz beteiligten Behörden zentral koordiniert werden. Bayern ist von der aktuellen Corona-Welle besonders stark betroffen.

Nach Söders Angaben sei die Lage in Bayern „sehr, sehr ernst“ und die „Intensivbetten laufen voll“. Aufgrund der vielen Impfdurchbrüche will Söder nun auch am Status der Geimpften rütteln: „Man sollte sich überlegen, ob nach neun Monaten fast automatisch ein Geimpften-Status nicht mehr gelten kann.“ Er fordert sogar von der Ständigen Impfkommission (Stiko), dazu eine Meinung zu entwickeln. (afp/dl)

