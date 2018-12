Sondereinsatz im Raum Mannheim: Drei Festnahmen und eine vollautomatische Waffe

Beamte des SEK und der Kripo durchsuchten am späten Mittwochabend zwei Wohnungen wegen Terrorverdachts in Mannheim und je eine in Plankstadt und Reilingen, meldet der „Focus“.

Es wurde eine 39-jährige Frau und drei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren festgenommen. Dies teilt das LKA in Stuttgart und die zuständige Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Dabei stellten die Einsatzkräfte eine vollautomatische Waffe samt Munition sicher, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Wofür die Waffe eventuell eingesetzt werden sollte, ist unbekannt. Es wird vermutet, dass auf dem Grundstück weitere Waffen versteckt seien.

Nach aktuellem Stand besteht kein Zusammenhang zu den Spionagetätigkeiten und Ausspähungen am Flughafen Stuttgart. Die Ermittlungen dauern an. (ks)