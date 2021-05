Spahn erwartet elektronischen Impfpass noch im Juni

Nach der Einigung der EU auf ein einheitliches Impfzertifikat geht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) davon aus, dass der elektronische Impfpass in Deutschland bis Ende Juni zur Verfügung stehen wird.

Mit der Einigung vom Donnerstag gebe es nun in den EU-Staaten einheitliche Rechtsrahmen und Standards, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Die entsprechende App, in die das Impfzertifikat eingescannt werden kann, solle in den kommenden Wochen fertig sein.

Spahn hatte den elektronischen Impfausweis bereits zuvor für die zweite Hälfte des zweiten Quartals angekündigt, also in dem Zeitraum zwischen Mitte Mai und Ende Juni.

Mitgliedstaaten und EU-Parlament hatten sich am Donnerstag auf die Einführung des Zertifikats zum 1. Juli geeinigt. Es soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen enthalten.

Geimpfte erhalten QR-Code

Die Geimpften sollen bei ihrer Covid-Impfung künftig das Zertifikat als QR-Code erhalten, den sie in die künftige App oder in die bereits vorhandene Corona-Warn-App einscannen können. Bei Kontrollen – etwa an den Grenzen – kann das Zertifikat dann ausgelesen wird. Wer noch vor dem Start des elektronischen Systems geimpft wird, soll den QR-Code in ausgedruckter Form zugesandt bekommen.

Spahn verwies darauf, dass der elektronische Impfpass für Reisen ins Ausland keineswegs erforderlich ist. Dafür reiche der gelbe Impfpass aus Papier, der internationale Standards erfülle. Das sei aber „vielleicht nicht so praktisch“, sagte der Minister.

Zu den Möglichkeiten eines Urlaubs im Sommer sagte Spahn, er werbe für Ziele, die ein geringes Infektionsgeschehen aufweisen. Bei Flugreisen nach Deutschland müsse immer ein negatives Testergebnis vorgelegt werden – es sei denn, der Betroffene ist vollständig geimpft oder genesen.

Bei den anderen Einreisen aus normalen Risikogebieten gelte nun die Regelung, dass nach der Einreise den Behörden aktiv ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Dann entfällt die Quarantänepflicht. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!