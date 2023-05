SPD auf tiefstem Stand der Legislaturperiode

Die SPD in NRW will im Sommer ihre neue Führung wählen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Talfahrt der SPD hält weiter an.

Die SPD ist in einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach auf einen Tiefstand gefallen. In der am Freitag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ veröffentlichten Erhebung kamen die Sozialdemokraten nur noch auf 18 Prozent. Dies war den Angaben zufolge der niedrigste Wert seit Juli 2021, zwei Monate vor der Bundestagswahl, bei der die SPD nach einer Aufholjagd im Wahlkampf stärkste Kraft wurde.

Glänzend steht der neuen Erhebung zufolge die Union da: Sie erreichte 32 Prozent und damit den höchsten Wert in der Allensbach-Umfrage seit 27 Monaten. Die Grünen kamen auf 16 Prozent, bei der AfD waren es 15 Prozent. Die FDP lag bei acht Prozent und die Linke bei fünf.

Für die Erhebung wurden den Angaben zufolge vom 28. April bis zum 10. Mai 1001 Menschen befragt. (afp)