Deutschland Beim Plakatieren angegriffen

SPD-Europakandidat in Dresden schwer verletzt – Operation nötig

Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, ist am Freitagabend in Dresden beim Plakatieren angegriffen worden. Die Verletzungen seien so schwer, dass er operiert werden müsse, teilte die sächsische SPD am Samstag mit.