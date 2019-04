SPD und CDU in Bremen laut Umfrage gleichauf

Knapp acht Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Bremen liegen SPD und CDU einer Umfrage zufolge gleichauf. Beide kommen auf 25 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Instituts Insa für die „Bild“-Zeitung hervorgeht. Die Grünen erreichen 19 Prozent und die Linke elf Prozent. AfD und FDP kommen auf je sieben Prozent.

Die derzeit in der Hansestadt regierende rot-grüne Koalition hätte demnach keine Mehrheit. Rechnerisch möglich wäre eine große Koalition aus SPD und CDU sowie verschiedene Dreierbündnisse. In Bremen wird am 26. Mai zeitgleich mit der Europawahl eine neue Bürgerschaft gewählt.

Bei der Landtagswahl von 2015 kam die SPD dort auf 32,8 Prozent, die CDU auf 22,4 Prozent und die Grünen auf 15,1 Prozent. Die Linke erzielte 9,5 Prozent, die FDP 6,6 Prozent und die AfD 5,5 Prozent. Für die Erhebung wurden vom 22. März bis zum 1. April insgesamt 1000 Wahlberechtigte befragt. (afp)