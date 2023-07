Grüne mit 13 Prozent bei Fünf-Jahres-Tief im „Deutschlandtrend“

Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Die Grünen verlieren weitere Wähler. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Die Grünen stürzen in der Wählergunst ab – während weiterhin jeder fünfte Wähler erklärt, sich vorstellen zu können, die AfD zu wählen.

Grüne im Stimmungstief: Im neuen „Deutschlandtrend“ des ARD-„Morgenmagazins“ erreichen die Grünen nur noch 13 Prozent – und damit ihren schlechtesten Wert in der Umfrage seit mehr als fünf Jahren. In der vorangegangenen Umfrage lagen sie noch bei 14 Prozent. Die AfD käme im „Deutschlandtrend“ zum zweiten Mal in Folge auf 20 Prozent.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union erneut mit Abstand stärkste Fraktion und könnte mit 28 Prozent ihr Ergebnis von vor zwei Wochen bestätigen.

Auch die Kanzlerpartei SPD könnte mit 18 Prozent ihr Ergebnis halten. Die FDP würde erneut sieben Prozent erzielen, und die Linke würde mit unverändert vier Prozent die Sperrklausel unterschreiten.

Mit zusammengerechnet nur noch 38 Prozent wären die drei Parteien der Ampelkoalition weit von einer Mehrheit entfernt. Auch eine schwarz-grüne Koalition hätte keine Mehrheit – wohl aber eine Jamaika-Koalition unter Einbeziehung der FDP. (afp)