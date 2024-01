Sprecherin der „Letzten Generation“ erneut zu Bewährungsstrafe verurteilt

Die Sprecherin der „Letzten Generation“, Carla Hinrichs, ist erneut zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie erhielt wegen des Vorwurfs der Nötigung zwei Monate Haft auf Bewährung, sagte ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt am Main der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Es handelte sich um ein Berufungsverfahren. Das Amtsgericht Frankfurt hatte Hinrichs im Mai zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Diese Entscheidung bestätigte das Landgericht am Mittwoch. In dem Fall ging es um eine Straßenblockade in Frankfurt, an der sie 2022 teilnahm. (afp)