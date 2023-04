Steigende Kinderkriminalität: Jugendrichter gegen Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters

Nach dem Mord an der 12-jährigen Luise durch Gleichaltrige und dem Bekanntwerden der dramatischen Zunahme an Straftaten um 35 Prozent durch Kinder und Jugendliche in der Bundeskriminalstatistik 2022 ist die Diskussion um eine Änderung des Strafmündigkeitsalters entbrannt.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!