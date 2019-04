Politik » Deutschland Steingart: Familienunternehmen sind Rückgrat deutscher Wirtschaft – Altmaier auf dem Holzweg

In Kürze wird eine Studie der Stiftung Familienunternehmen erscheinen, die deren überragende Bedeutung für die deutsche Wirtschaft in Zahlen ausdrückt. Publizist Gabor Steingart hat vorab einen Blick in diese werfen dürfen – und appelliert an Berlin, eine Wende in ihrer Wirtschaftspolitik einzuleiten.