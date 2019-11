Strafbefehl gegen millionenschweren Clan-Chef wegen Beamtenbeleidigung – Tagessatz wie bei Hartz IV

Früher sei das durch organisierte Kriminalität angehäufte Geld in den Libanon geschickt worden, erklärte Ghadban. Doch das funktioniere jetzt nicht mehr. Zudem lebe die Mehrheit der Mhallami-Kurden in Deutschland. Deshalb vermute der Experte, dass Geld werde nun in Deutschland in Immobilien „angelegt“ und dadurch gewaschen – „während der deutsche Staat zuschaut und neben Zeugen sich sogar selbst die Justiz von Clanmitgliedern einschüchtern lässt“. Und dass Deutschland deswegen ein Paradies für Geldwäsche ist, wisse sicherlich nicht nur Issa Remmo. (sua)

Allein die 77 beschlagnahmten Immobilien würden alles erklären, so Ghadban. Doch wie kann es sein, dass jemand, der in Deutschland „eigentlich nie richtig gearbeitet“ habe, ein derart millionenschweres Vermögen anhäuft?

Wer allerdings zum Prozesstermin nicht erschien, war der Clan-Chef. „Der Herr hat den Weg hierher offenbar nicht gefunden“, bemerkte die Amtsrichterin nach 17 Minuten Wartezeit. In seiner Abwesenheit verhängte sie eine Geldstrafe, nach dessen Höhe Remmo von Hartz IV leben müsste, heißt es in der „BZ“. 50 Tagessätze á 15 Euro. 750 Euro Geldstrafe müsste der Clan-Chef zahlen, wenn er keinen Einspruch einlegt.

„Halt die Fresse! Halts Maul!“ sind Worte, die wohl kein Beamter gerne hört. Ein Polizeikommissar, der während eines Einsatzes in Berlin am 10. April 2019 von einem arabischstämmigen Clan-Chef derart betitelt wurde, ließ sich das jedenfalls nicht bieten. Schließlich erhob die Staatsanwaltschaft laut „BZ“ Anklage gegen den 52-jährigen Issa Remmo wegen ehrverletzender Beleidigung.

