Umfrage: CDU vor hessischer Landtagswahl weiter klar vor Konkurrenz

Am 8. Oktober

Drei Tage vor der Landtagswahl in Hessen am Sonntag liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein in einer ZDF-Umfrage weiter klar vor allen anderen Parteien.

In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen erreichen die Christdemokraten 32 Prozent. SPD und Grüne folgen mit jeweils 17 Prozent knapp vor der AfD mit 16 Prozent.

Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen, die Linke müsste mit drei Prozent das letzte Parlament in einem westdeutschen Flächenland verlassen. Die Freien Wähler werden bei vier Prozent verortet.

Im Vergleich zu einer ZDF-Umfrage aus der vergangenen Woche ergeben sich damit keine Veränderungen. Auch Umfragen für ARD und „Bild“-Zeitung ergaben zuletzt ähnliche Werte – teils mit einem Prozentpunkt mehr für FDP, Linke und Freie Wähler.

Laut der neuen ZDF-Umfrage hätte die amtierende Koalition aus CDU und Grünen weiterhin eine Mehrheit, ebenso ein Bündnis aus CDU und SPD. Für eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP würde es hingegen nicht reichen.

Befragt wurden am Mittwoch und Donnerstag 1000 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Hessen. 32 Prozent wissen demnach noch nicht, ob oder wen sie wählen wollen.

Die Landtagswahl 2018 gewann die CDU mit 27,0 Prozent – damals noch mit Ministerpräsident Volker Bouffier. SPD und Grüne erreichten je 19,8 Prozent.

Die AfD kam damals auf 13,1 Prozent, die FDP erreichte 7,5 Prozent, und die Linke schaffte 6,3 Prozent. Die Freien Wähler kamen mit 3,0 Prozent damals nicht in den Landtag. (afp)