Drei Viertel der Deutschen für Abschaffung der Zeitumstellung

Die Deutschen sind mehrheitlich für die Abschaffung der Zeitumstellung.

Drei Viertel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge für die Abschaffung der Zeitumstellung. In einer YouGov-Umfrage kurz vor dem Beginn der Sommerzeit am Sonntag sprachen sich 75 Prozent der Bundesbürger für ein Ende der Regelung aus. Nur 18 Prozent würden sie laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage ausdrücklich behalten wollen.

Sollte die Zeitumstellung wirklich abgeschafft werden, dann wären 48 Prozent der Deutschen für die Beibehaltung der Sommerzeit und das Abschaffen der Winterzeit. Andersherum würden es nur 37 Prozent wollen.

Im Vergleich mit sechs anderen Ländern sind die Deutschen den Angaben zufolge am deutlichsten für die Abschaffung der Zeitumstellung. In Schweden, Dänemark und Frankreich überwiegt ebenfalls der Wunsch nach einem Ende des jährlichen Hin- und Herstellens der Uhren – allerdings nicht so deutlich wie in Deutschland. In Italien, Spanien und Großbritannien wiederum plädierten mehr Menschen für ein Beibehalten der Zeitumstellung als für ihre Abschaffung.

Am Sonntag tritt unter anderem in Deutschland die Sommerzeit in Kraft: Um 02.00 Uhr wird die Uhr eine Stunde nach vorn auf 03.00 Uhr umgestellt. Für die Erhebung zur Meinung der Deutschen dazu wurden vom Institut YouGov vom 17. bis 21. März 2046 Menschen befragt. (afp)