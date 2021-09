Umfrage: Ein Drittel der Beamten würde Grüne wählen

Die Grünen haben vor der Bundestagswahl bei Beamten deutlich mehr Rückhalt als in der Gesamtbevölkerung. Wie der Deutsche Beamtenbund (dbb) am Dienstag unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage mitteilte, würden 32 Prozent Bündnis 90/Die Grünen wählen. Es folgten CDU/CSU mit 28 Prozent und die SPD mit 16 Prozent.

Die Befragung der Beamten fand allerdings schon im Juli statt. Damals lag in der Gesamtbevölkerung die Union in den Umfragen noch an der Spitze. Die derzeit führende SPD begann erst im August ihren Aufstieg und stand in Befragungen aller Wähler im Juli noch auf Platz drei.

„Wahrscheinlich werden hier auch der höhere Bildungsgrad, das gesicherte berufliche Umfeld und andere soziologische Faktoren wirksam“, erklärte der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach zu den Umfragewerten der Beamten. „Mit Blick etwa auf die Positionen der Grünen in Sachen Beamtenstatus oder Bürgerversicherung ist es aber schon überraschend, wie weit die Parteienpräferenz der Staatsdiener in diesem Punkt vom Bevölkerungsdurchschnitt abweicht“.

Bei den kleineren Parteien sprachen sich neun Prozent der Beamten für die FDP aus und sechs Prozent für die AfD. Die Linke kam nur auf drei Prozent.

Bei Tarifangehörigen sind die Grünen vorn

Bei den Tarifangehörigen im öffentlichen Dienst führten den Angaben zufolge zwar auch die Grünen, aber mit nur 27 Prozent. Es folgten Union (20 Prozent), SPD (19 Prozent), AfD (elf Prozent), FDP (acht Prozent) und Linkspartei (sieben Prozent).

Laut der Umfrage steht für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst das Thema Umwelt- und Klimaschutz mit deutlichem Abstand (51 Prozent) ganz oben auf der Prioritätenliste wichtiger Themen für die nächste Bundesregierung, wie der dbb erklärte. Es folgten die Schul- und Bildungspolitik und die Bewältigung der Corona-Pandemie (beide 17 Prozent).

Die Erhebung fand im Juli 2021 statt. Befragt wurden von Forsa 1004 repräsentativ ausgewählte Beamte und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst. (afp)

