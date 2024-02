Umfrage in Rheinland-Pfalz: CDU weit vor regierender SPD, AfD vor Grünen

Würde am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, könnten die Christdemokraten laut der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für den „Südwestrundfunk“ mit 31 Prozent rechnen – ebenso wie in einer vorangegangenen Umfrage vom November. Die Sozialdemokraten kämen auf unverändert 22 Prozent.

Drittstärkste Kraft wäre mit 15 Prozent weiterhin die AfD, mit einem Minus von zwei Prozentpunkten. Auch die Grünen würden zwei Punkte auf zehn Prozent einbüßen.

Die Freien Wähler könnten sich um hingegen um zwei Punkte auf sieben Prozent steigern. Die FDP verlöre einen Punkt auf vier Prozent. Ebenfalls auf vier Prozent käme das neue Bündnis Sahra Wagenknecht.

Unzufrieden mit der Landesregierung

Mit der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP auf Landesebene ist laut der Umfrage eine Mehrheit unzufrieden. 55 Prozent der Befragten gaben an, weniger oder gar nicht mit der Koalition in Rheinland-Pfalz zufrieden zu sein. Ein gutes Zeugnis stellten der Landesregierung 41 Prozent aus. Befragt wurden vom Donnerstag vergangener Woche bis Dienstag 1.157 Wahlberechtigte.

Die nächste Landtagswahl findet in Rheinland-Pfalz regulär im Frühjahr 2026 statt.

Aus der Wahl vom März 2021 ging die SPD mit 35,7 Prozent als klare Siegerin hervor. Es folgten die CDU mit 27,7 Prozent und die Grünen mit 9,3 Prozent. Den vierten Platz belegte die AfD mit 8,3 Prozent, gefolgt von der FDP mit 5,5 Prozent und den Freien Wählern mit 5,4 Prozent. (afp)