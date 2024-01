Deutschland Nach „Correctiv“-Bericht

Umfrage: Mehrheit hält Verbot von drei AfD-Landesverbänden für „gute Idee“

Nach einer neuen Umfrage hält eine Mehrheit der Deutschen ein Verbot der AfD-Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für sinnvoll. Noch vor nicht einmal einem Monat stand die AfD in vergleichbaren Umfragen besser da. Was ist seitdem passiert?