UN-Generalsekretär Guterres reist nach Berlin – Empfang durch Heiko Maas

UN-Generalsekretär António Guterres wird am Donnerstag zu einem Besuch in Berlin erwartet. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt Guterres im Auswärtigen Amt zu einem Gespräch über Deutschlands Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, das Thema Menschenrechte sowie die Corona-Pandemie. Im Anschluss an das Treffen findet eine Pressekonferenz (15.00 Uhr) statt, die auch auf dem Twitterkanal des Auswärtigen Amts übertragen wird.

Am Freitag wird Guterres dann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Gespräch empfangen. Außerdem hält er im Bundestag eine Rede anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen. An der Veranstaltung nehmen neben Merkel unter anderen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) teil. Der Bundestag lädt nur selten hochrangige ausländische Politiker und andere Persönlichkeiten ein, um vor den Abgeordneten im Plenarsaal zu sprechen. (afp)