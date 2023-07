„Unprofessionell und chaotisch“: Über drei Viertel der Bevölkerung mit Regierung unzufrieden

Für die Regierungsparteien ging es in den vergangenen Monaten in punkto Beliebtheit stetig abwärts. Foto: Istock champc

77 Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit der Regierung weniger oder gar nicht zufrieden, hat eine aktuelle Forsa-Umfrage ergeben. Die Ampelkoalition geht mit schlechten Noten in die Sommerferien.

Am 1. Juli hat die zweimonatige parlamentarische Sommerpause im politischen Berlin begonnen. Sommerferien für die Politik. Vor den sogenannten großen Ferien bekommen Kinder in den Schulen üblicher Weise ein Zeugnis, in welchem ihre Leistungen des vergangenen Jahres benotet oder eingeschätzt werden. Die Bundesregierung bekommt pünktlich zu ihren großen Ferien auch eine Beurteilung, ein Zeugnis wenn man so will, in Form der Umfrageergebnisse des neuen RTL/ntv-„Trendbarometer“.

Da gaben 77 Prozent der an der Umfrage Teilnehmenden an, sie seien mit der Arbeit der Regierung weniger oder gar nicht zufrieden. Der Umfrage nach äußerten sich nur 22 Prozent zufrieden mit der Regierung. „Danke, setzen, sechs!“ – drängt sich an dieser Stelle auf.

Die Daten zur Meinung über die Arbeit der Bundesregierung wurden vom Umfrageinstitut Forsa am 6. und 7. Juli erhoben (Datenbasis: 1.002 Befragte). Das fiel genau in den Zeitraum, als das Gebäudeenergiegesetz im Bundestag und medial diskutiert und dann durch den Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts gestoppt wurde.

Das Feedback dazu kommt postwendend, hier in Prozenten: 61 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass die Ampel-Koalition unprofessionell und chaotisch regiere, als sie auf den Stopp des „Heizungsgesetzes“ angesprochen wurden. 35 Prozent hielten diese Einschätzung für übertrieben.

Feedback für Ampel: unprofessionelle Regierung

Den Eindruck, dass die Koalition unprofessionell und chaotisch regiere, teilen vor allem die Anhänger von Union (78 Prozent) und AfD (91 Prozent), aber auch eine knappe Mehrheit der FDP-Anhänger (51 Prozent). Nur die Anhänger der SPD und der Grünen halten diese Einschätzung mehrheitlich für übertrieben.

Aber auch einzeln genommen bekommen die drei Regierungsparteien Stoff zum Nachdenken während der Sommerpause, hier die Enttäuschung der Anhänger der drei Regierungsparteien in Zahlen:

Von den befragten SPD-Anhängern äußerten sich 52 Prozent unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. Bei den Grünen-Anhängern waren es 55 Prozent und bei den FDP-Anhängern sogar 71 Prozent. Die Anhänger der aktuell nicht an der Regierung beteiligten Parteien setzen, wenig überraschend, auch deutliche Zeichen. Unter den Anhängern der Union äußern sich nur 15 Prozent zufrieden, 85 Prozent hin gegen unzufrieden. Noch extremer die AfD-Anhänger: Nur 4 Prozent sind zufrieden, entsprechend 96 Prozent unzufrieden.

Was denken Sie über den AfD-Höhenflug? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil: