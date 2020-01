FDP: Die Hisbollah als verlängerter Arm Teherans „ist eine chronische Gefahr für Deutschlands Sicherheit”

Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran bedroht auch die Sicherheitslage in Europa.

Seit Freitag arbeitet das Bundeskriminalamt (BKA) an einer Aktualisierung der Gefährdungseinschätzung: „Diese betrifft insbesondere auch den Schutz von US-Einrichtungen und israelischen Einrichtungen in Deutschland“, teilte das übergeordnete Bundesinnenministerium der „Welt am Sonntag“ mit.

Das Gefährdungslagebild werde den 16 Bundesländern anschließend zur Verfügung gestellt, damit diese „geeignete Schutzmaßnahmen“ treffen könnten.

In mehreren Bundesländern sind die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Israelische und jüdische Einrichtungen erklärten auf Anfrage meist, dass sie aus Sicherheitsgründen keine Angaben zu möglichen Maßnahmen machten.

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Armin Schuster (CDU), warnte davor, die möglichen Auswirkungen für die Sicherheitslage in Deutschland zu unterschätzen. „Die Eskalation im Nahen Osten könnte auch in Westeuropa Terror nach sich ziehen“, sagte der CDU-Innenexperte.

Jetzt gehe es darum, „mit einer womöglich neuen Gefährdungsbewertung umzugehen“. Vor allem israelische, jüdische oder US-Einrichtungen seien „mögliche Ziele von Racheakten“. Die Aktivitäten des Irans in Deutschland stünden „längst im Fokus der Sicherheitsbehörden“, so Schuster. „Risikominimierung ist das Gebot der Stunde“, sagte der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser der „Welt am Sonntag“.

Die Sicherheitsbehörden müssten prüfen, ob der Schutz von US-Einrichtungen, aber auch von israelischen, jüdischen und anderen gefährdeten Einrichtungen erhöht werden müsse.

Der FDP-Politiker warnte auch vor möglichen Racheakten durch Anhänger der Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Strasser forderte die Bundesregierung auf, härter gegen den politischen Arm der Hisbollah vorzugehen.

Er erwarte von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), „dass die Aktivitäten der schiitischen Hisbollah in Deutschland durch das auf Antrag von FDP, CDU/CSU und SPD vom Bundestag kürzlich beschlossene Betätigungsverbot schleunigst unterbunden werden“, so der FDP-Innenexperte.

Die Hisbollah sei als „verlängerter Arm der Regierung in Teheran eine chronische Gefahr für Deutschlands Sicherheit“. Bereits seit mehreren Jahren beobachten Sicherheitsbehörden, dass der Iran aggressiver auftritt – von einem in Frankreich geplanten Sprengstoffanschlag bis hin zum Ermorden von Regimegegnern wie in den Niederlanden, für die das Regime verantwortlich gemacht wird.

In Deutschland bekräftigte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf Nachfrage seine deutlichen Worte aus dem Sommer 2019. Demnach sind die nachrichtendienstlichen Aufklärungsaktivitäten der Quds-Brigade in Deutschland, „darauf ausgerichtet, Ziele für mögliche Anschläge auf westliche Objekte auszuforschen“.

Das BfV nimmt an, dass Ausspähungen zum „Zwecke der Vorbereitung von späteren Anschlägen auf die ausgespähten Zielpersonen und Einrichtungen erfolgten“. Man gehe davon aus, dass sich die „Gefährdungslage für iranische Oppositionelle in Deutschland verschärft hat“, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz der „Welt am Sonntag“ mit. (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]