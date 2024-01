Veranstalter bricht Demo gegen rechts ab: Zu viele Menschen in München

Etwa 200.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Sonntag an der Demonstration gegen Rechtsextremismus in München teilgenommen. „Wir gehen auf die 200.000 zu“, wurde über Lautsprecher vor Ort mitgeteilt.

Der Veranstaltungsbereich in der Innenstadt war völlig überfüllt. Die Polizei sprach von schätzungsweise 80.000 Teilnehmern, ursprünglich hatte die Polizei mit rund 25.000 Menschen gerechnet.

Schließlich habe der Organisator der Demonstration gegen rechts in München die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Sicherheit sei nicht mehr zu gewährleisten.

Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München beteiligten sich.

Viele Demonstranten in München wandten sich auf Plakaten gegen rechtsextremes Gedankengut: „Remigriert euch ins Knie“, „Lasst uns aus der Geschichte lernen statt sie zu wiederholen“, „Keine Toleranz für Intoleranz“, „AfD – Ein Albtraum für Deutschland“ und „Braune Flaschen gehören in den Altglascontainer, nicht in den Bundestag“ war dort unter anderem zu lesen.

Köln, Bremen, Stuttgart, Berlin

Auch in Köln herrschte großer Andrang bei der Demonstration, die Veranstalter sprachen von 70.000 Teilnehmern. In Bremen nahmen nach Angaben des Netzwerks Campact 50.000 Menschen teil.

Großer Andrang wurde auch zum Auftakt einer Demonstration in Stuttgart gemeldet. Eine weitere Kundgebung ist ab 16:00 Uhr in Berlin geplant.

Bereits am Freitag und Samstag hatten in zahlreichen deutschen Städten insgesamt Hunderttausende demonstriert. (afp)