Im Auftrag der Bundesregierung wurde im Jahr 2012 eine Risikoanalyse für den Bevölkerungsschutz zur „Pandemie durch Virus ´Modi-SARS`“ erarbeitet. In der Drucksache 17/12051 vom 3. Januar 2013 ist das dort zugrunde gelegte Szenario genauestens beschrieben:

Im Szenario wird das Virus hauptsächlich durch zwei Personen eingeschleppt: eine chinesische Studentin in Süddeutschland und einen Messebesucher in Norddeutschland. Sie sind von besonderem Interesse, weil beide Personen mit außerordentlich vielen Menschen in Kontakt kommen und so stark zur initialen Verbreitung beitragen. Es gibt weitere Fälle, die nach Deutschland importiert werden, sodass man von insgesamt zehn infizierten Personen ausgeht, auf die die erste Infektionswelle zurückzuführen ist.

Das Coronavirus könnte sich tatsächlich zu einer Pandemie entwickeln, nach Deutschland gelangte es durch eine Chinesin.

Die Seminarleiterin aus Shanghai hielt sich in der Zeit vom 19. bis 22. Januar in der bayerischen Zentrale des Autoherstellers Webasto auf. Am 24. Januar traten bei dem ersten Mitarbeiter Symptome auf. Insgesamt 12 Infizierte sind in Bayern gemeldet. Ein weiterer in diesem Zusammenhang infizierter Bayer sitzt auf La Gomera in Quarantäne. Unter der ersten Wuhan-befanden sich zwei weitere Infizierte, die zur Isolation von der Uni-Klinik in Frankfurt aufgenommen.

Risikoanalyse: Inkubationszeit und Übertragung

Die Inkubationszeit beträgt meist drei bis fünf Tage, kann sich aber in einem Zeitraum von zwei bis 14 Tagen bewegen. Fast alle Infizierten erkranken auch.

Die Symptome sind Fieber und trockener Husten, die Mehrzahl der Patienten hat Atemnot, in Röntgenaufnahmen sichtbare Veränderungen in der Lunge, Schüttelfrost, Übelkeit und Muskelschmerzen. Ebenfalls auftreten können Durchfall, Kopfschmerzen, Ausschlag, Schwindelgefühl, Krämpfe und Appetitlosigkeit.

Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über Tröpfcheninfektion, da das Virus aber auf unbelebten Oberflächen einige Tage infektiös bleiben kann, ist auch eine Schmierinfektion möglich.

Mit Auftreten der ersten Symptome sind die infizierten Personen ansteckend.

In letztgenanntem Punkt weicht die Realität derzeit vom Berechnungsmodell der Risikoanalyse ab. Inzwischen gehen Wissenschaftler davon aus, dass Infizierte das Coronavirus auch übertragen können, ohne dass sie selbst Symptome aufweisen.

Keine Behandlung, dafür Hygienemaßnahmen

Zur Behandlung stehen keine Medikamente zur Verfügung, sodass nur symptomatisch behandelt werden kann, heißt es in dem Szenario weiter. Auch ein Impfstoff stehe für die ersten drei Jahre nicht zur Verfügung.

Neben Einhaltung von Hygienemaßnahmen können Schutzmaßnahmen in dem Sinne also ausschließlich durch Absonderung Erkrankter bzw. Ansteckungsverdächtiger, sowie den Einsatz von Schutzausrüstung wie Schutzmasken, Schutzbrillen und Handschuhen getroffen werden.

Im Fall des Coronavirus hatten Behörden und Ärzte anfangs immer darauf hingewiesen, dass ein Mund-Nasen-Schutz nichts bringen würde. Im Szenario werden hingegen neben den Atemschutzmasken auch Schutzbrillen und Handschuhe als Schutzmaßnahmen beschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass das Virus auch durch Aerosole, das heißt winzigste Tröpfchen in der Luft, über die Augen übertragen werden kann, sind derartige Schutzbrillen auch empfehlenswert. Dies bestätigte Hygiene-Experte Klaus-Dieter Zastrow gegenüber der Epoch Times.

In der Praxis hat sich inzwischen in China gezeigt, dass die Menschen einen Hautkontakt mit Oberflächen wie Türklinken oder in Fahrstühlen Hilfsmittel vermeiden. So werden Türklinken beispielsweise mit Zahnstochern heruntergedrückt, berichtete eine chinesische Reporterin.

Zeitraum des Szenarios der Risikoanalyse



Der Bericht geht davon aus, dass mit Neuerkrankungen zu rechnen ist, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Insoweit wird ein Zeitraum von drei Jahren angenommen. Weiter heißt es:

Der Erreger verändert sich im Verlauf der drei Jahre durch Mutationen so, dass auch Personen, die eine Infektion bereits durchlebt haben, wieder anfällig für eine Infektion werden. Hierdurch kommt es insgesamt zu drei Erkrankungswellen unterschiedlicher Intensität.

Es wird angenommen, dass jeder Infizierte im Durchschnitt drei Personen infiziert und es jeweils drei Tage dauert, bis es zur nächsten Übertragung kommt. Sogenannte „Super Spreader“ (Infizierte, die das Virus an besonders viele Menschen weitergeben) werden hierbei nicht berücksichtigt.

Ein derartiger „Superverbreiter“ aus Großbritannien hat nach aktuellen Meldungen (11. Februar) das Coronavirus an elf Menschen weitergegeben, ohne selbst jemals in China gewesen zu sein. Unter den Infizierten befindet sich eine französische Familie. Ein infizierter Brite ist unter Quarantäne auf Mallorca. Seine Familie wurde bislang negativ getestet.

Lesen Sie auch Singapur, Mallorca und die Alpen: Wie ein britischer Superverbreiter das Coronavirus weitergab

Aus der Risikoanalyse gehen als Mittel zur Eindämmung des Virus beispielsweise Schulschließungen und Absagen von Großveranstaltungen hervor. Bislang ist jedoch von derartigen Maßnahmen nichts zu spüren.

Schutzmaßnahmen in anderen Ländern

Andere Länder hingegen haben Sofortmaßnahmen ergriffen. Die USA haben einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nicht-US-Bürgern, die sich in den vergangenen zwei Wochen in China aufgehalten haben, werde die Einreise verboten, erklärte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag. Ausnahmen gäbe es für enge Familienmitglieder von US-Bürgern und Menschen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung. Die Anweisung gilt ab dem 2. Februar. Auch in Italien gilt eine derartige Regelung.

In Deutschland hingegen starten und landen noch immer Flugzeuge mit Chinareisenden. Aufgrund des am 25. Januar gefeierten chinesischen Neujahrs kehren viele Menschen zu ihren Familien nach Deutschland zurück und auch chinesische Händler betreten unser Land, ganz problemlos.

Zehn-Tote-Regel

„Die antiepidemischen Maßnahmen beginnen, nachdem zehn Patienten in Deutschland an der Infektion verstorben sind“, heißt es in dem Szenario.

Die Anordnung der Maßnahmen geschieht in den Regionen zuerst, in denen sich Fälle ereignen; die Bevölkerung setzt die Maßnahmen je nach subjektivem Empfinden unterschiedlich um. Generell werden Maßnahmen zwischen Tag 48 und Tag 408 als effektiv beschrieben.

Für den Zeitraum der ersten Welle – vom ersten bis 411. Tag – berechnet die Risikoanalyse insgesamt 29 Millionen erkrankte Menschen in Deutschland. In der zweiten Welle (412. bis 692. Tag) seien es 23 Millionen und während der dritten Welle (693. bis 1052. Tag) 26 Millionen Menschen. Im Zeitraum von drei Jahren sei mit mindestens 7,5 Millionen Toten als direkte Folge der Infektion zu rechnen.

Zusätzlich erhöhe sich die Sterblichkeit von bereits anderweitig Erkrankten sowie von Pflegebedürftigen. Insoweit geht die Analyse davon aus, dass es aufgrund der Überlastung des medizinischen und des Pflegebereiches keine adäquate medizinische Versorgung bzw. Pflege mehr gewährleistet sei.

Die enorme Anzahl Infizierter, deren Erkrankung so schwerwiegend ist, dass sie hospitalisiert sein sollten bzw. im Krankenhaus intensivmedizinische Betreuung benötigen würden, übersteigt die vorhandenen Kapazitäten um ein Vielfaches. Dies erfordert umfassende Sichtung und Entscheidungen, wer noch in eine Klinik aufgenommen werden und dort behandelt werden kann und bei wem dies nicht mehr möglich ist. Als Konsequenz werden viele der Personen, die nicht behandelt werden können, versterben.

Statement des Bundesgesundheitsministeriums

In einer heutigen Mail an das Bundesgesundheitsministerium fragten wir unter anderem unter Bezug auf das vorbeschriebene Szenario: „Wie gut ist die deutsche Bevölkerung vorbereitet und informiert?“ In der Antwortmail verwies man uns auf die Website des Bundesgesundheitsministeriums, auf die Seiten des Robert-Koch-Institutes und die Kanäle der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums heißt es nach aktueller Lage:

„Deutschland ist bestmöglich vorbereitet. Vor allem das Netzwerk von Kompetenzzentren und Spezialkliniken in Deutschland ist international beispiellos. Wir verfügen über ein sehr gutes Krankheitswarn- und Meldesystem und Pandemiepläne.“

Lesen Sie auch Coronavirus Deutschland: Chinesischer Reiseleiter fordert Einreiseverbot aus China Keine Schutzmaßnahmen, keine Masken – Messe in München: Situation mit dem Coronavirus „nicht so dramatisch“ Charité-Experte ist besorgt: „Wir müssen die Pandemiepläne rausholen“ Spielwarenmesse in Nürnberg erwartet trotz Coronavirus viele chinesische Aussteller

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]