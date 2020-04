VW fährt Fahrzeugproduktion in Deutschland wieder hoch

Volkswagen will seine Autoproduktion in Deutschland schrittweise wieder aufnehmen. Das Fahrzeugwerk in Zwickau werde ab Donnerstag seine Produktion wieder hochfahren, teilte das Wirtschaftsministerium des Freistaats Sachsen mit.

Volkswagen will seine Autoproduktion in Deutschland nach einer mehrwöchigen Pause wegen der Corona-Pandemie schrittweise wieder aufnehmen. Das Fahrzeugwerk in Zwickau werde ab Donnerstag seine Produktion wieder hochfahren, teilte das Wirtschaftsministerium des Freistaats Sachsen mit. In Zwickau wird das Elektrofahrzeug ID.3 hergestellt. Dabei handle es sich um den ersten Produktionsanlauf bei VW in Deutschland nach der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Am selben Tag nimmt demnach im Motorenwerk Chemnitz die erste von sieben Schichten ihre Arbeit wieder auf. Ab Montag solle dann im Zwickauer Werk die Fertigung des Golf Variant und in der „Gläsernen Manufaktur“ in Dresden die Produktion des e-Golf wieder anfahren. Der Konzern hat strenge Hygiene- und Abstandsregeln angekündigt.

Seit dem 6. April in Braunschweig und Kassel, seit dem 14. April auch in Salzgitter, Chemnitz und Hannover fertigt VW bereits wieder Komponenten. Damit will der Autobauer zunächst die Versorgung der Fahrzeugproduktion in China sicherstellen. (afp)